Украинские предприниматели теперь смогут пользоваться услугами перевозки в грузовых вагонах через онлайн-аукционы системы Прозорро. Об этом сегодня сообщили в "Укразализныце". Когда стартует проект в нашем материале.

Заказать вагоны для перевозок украинские бизнесмены теперь смогут через интернет. "Укрзализныця" и система "Прозорро" подписали меморандум о продаже услуг по перевозке грузов через онлайн-аукционы. Уверяют - этом поможет бороться с коррупцией на рынке перевозок.

"Пов'язано це було із вагонною складовою дерегуляції тарифу. Тобто ми почали самі встановювати ціни на перевезення у валсних вагонах це мало слугувати тому щоб зникла різниця між ринковою вартістю перевезень і тою по які уз надавала свої послуги - різниця в 5-8 разів", - говорит Андрей Рязанцев, директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця".

Сдавать вагоны в аренду по рыночной цене компания ранее не могла. В итоге этим пользовались нечестные посредники, а рынке перевозок постоянно был дефицит, говорит директор по экономике и финансам компании.

"В той момент коли наша послуга коштувала 124 гривні приблизно припустимо за вагон т опслуга на ринку коливалася в районі 700-800 гривень. Виникав дисбаланс, досить щначний фінансовий ресурс, який не попадпав до УЗ, але клієнти його платили. Це створювало корупційний механізхм який ми оцінили в 4-5 млрд гривень ми їх недоотримували просить довгого періоду, тому ми дерегулювали цб складову", - говорит Андрей Рязанцев, директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця".

Пока что на аукционы будут выставлять пять процентов пустого парка вагонов. Это поможет определить рыночную цену. Но вот какой она будет - пока что в "Прозорро" говорить не берутся. Все решат аукционы.

"Мы постоянно слышим со своей стороны что не хватает вагонов, люди не могут их найти. И они готовы платить деньги по тарифу больше, чем тарифы "Зализныци", таким образом "Зализныця" пытается решить проблему. Цена будет определяться на аукционе, вначале УЗ будет часть вагонов поставлять, а там дальше уже будет видно, какая есть реальная рыночная цена вагонов", - говорит Алексей Соболев, и.о. директора "Прозорро. Продажи".

Средства полученные с аукционов будут использовать для модернизации и закупки нового подвижного состава, в том числе и пассажирских вагонов. Пилотный проект должен заработать уже со следующего месяца. В компании уверены - сотрудничество с "Прозорро" поможет бороться с коррупционерами на рынке перевозок и создаст благоприятные условия ведения бизнеса для предпринимателей.