Служебная документация военной прокуратуры на свалке. Бумаги на окраине Николаева случайно нашли местные жители. Они же сообщили об этом военным и журналистам. Но как только в теме начали разбираться СМИ, на полигоне неожиданно произошел пожар.

Кто и почему уничтожил доказательства, разбирались наши корреспонденты.

Кирпичи, арматура, сантехника и документы. Когда-то здесь был песчаный карьер. Но вот уже пять лет стихийная свалка. Жители частного сектора Николаева борются с несанкционированным сбросом отходов. Несколько дней назад Руслан заметил машину с военными номерами, выгружавшую строительный мусор.

"Сосед пришел, говорит: там куча ламп дневного света. А они же содержат ртуть, они загрязняют окружающую среду. Их нужно утилизировать. Есть фирма. Я говорю: поехали соберем, я отвезу их на утилизацию. Заплачу",- говорит Руслан Гримов, житель Николаева.

Собирая лампы, мужчина обнаружил и служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры южного региона. Стопку разобрали, сфотографировали и вернули на место. О факте несанкционированного выброса мусора сообщили в полицию.

"Документы лежали прямо здесь в завязанном пакете. Пакет из супермаркета. Я его даже не разрывал, вытащил сверху документы. Посмотрел внизу подпись военная прокуратура. Понятно, что такие документы надо не выбрасывать, а как-то по-другому утилизировать", - говорит Руслан Гримов, житель Николаева.

По странному стечению обстоятельств, именно в тот день, когда фото с документами опубликовали местные СМИ, свалка загорелась. В военной прокуратуре подтвердили: документация действительно принадлежит им.

"Будь-якої втрати службової документації не має. Будь-якої проблематики не має. Це чернетки минулих років", - говорит Вадим Аракелян, прокурор Военной прокуратуры Николаевского гарнизона.

Только вот почему документы оказались со строительным мусором на несанкционированной свалке, кто их туда отвез и почему они сгорели сегодня, в военной прокуратуре объяснить так и не смогли. Это уже не первый подобный случай в Николаеве. Почти полгода назад в соседнем микрорайоне люди нашли бумаги с персональными данными служащих местной воинской части.