В Украине 9 октября погода будет сухой и теплой, благодаря антициклону с центром над Польшей. Но с севера Европы переместится порция прохладного воздуха, вследствие чего в северо-западной части температура снизится. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью в среднем по Украине будет +4−9°, на побережье морей +7−12°, днем +12−17°, в южной части страны, в восточных регионах, Днепропетровской и Закарпатской области +17−22 °.

На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Карпатах будет ясно Температура ночью +5…+7 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины тоже будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +14…+16 градусов.

На востоке Украины будет без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 градуса, днем +18…+20 градусов.

На юге Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градуса, днем +19…+20 градусов.

В Крыму также будет ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градусов

В Киеве 9 октября погода будет солнечной и без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3−8 м/с. Температура ночью +6−8°, днем +13−15°.

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