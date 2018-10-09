Під Авдіївкою не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Там ворог не припиняє обстрілів - напередодні їх було 9. По позиціях Об'єднаних сил у районі Водяного та Лебединського окупанти атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Троїцького та Кримського - били з БМП. Неспокійно і на околицях Авдіївки. Звідти - репортаж Ігоря Левенка.
"Два-три пулемета работает, гранатометчики работают, АГС работают и снайпера под шум работают".
Авдіївська промзона - місце де нетривалі періоди затишшя бувають лише вдень - коли працюють ворожі снайпери.
"Отработал я и только начал уходить - мне пробили три отлива. Это снайпер, тяжелим и крупным 12,7 - 14,5", - розповідає Андрій, військовослужбовець ЗСУ.
Армійці розповідають до ворога прибуло чергове аж надто завзяте поповнення. Бійцям доволі часто доводиться вгамовувати супротивника, бо ж починає гатити з усіх калібрів.
"Вот они хотят нас то ли обстрелять, то ли посмотреть, чем и как ми ведем бой и какая у нас манера ведения огня", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
Окупанти дуже часто використовують станкові автоматичні гранатомети. Вони стріляють чергами. Невеличкі гранати летять купчасто. Накривають певну територію, не рідко розриваються в окопах.
"Разлет осколков и осколочные ранения - они самые коварны, . Он накрывает площадью и, в принципе, если перемещается личный состав по траншеям, то может зацепить", - розповідає Олег, командир підрозділу ЗСУ.
Поранених бійців з передової вивозять військові медики. Від швидкості залежить життя солдата. Неподалік від Авдіївської промки ми бачимо ось таку картину.
Валерій Білий - водій військової карети швидкої. Чоловіка часто можна побачити на гіроборті - так називається це диво техніки. Працює від акумулятора.
"Один "Мерседес" даже обиделся, что я его обогнал, когда он потихоньку ехал, потом он обогнал меня, подрезал и спрашивает: что єто за фигня. Ну я сказал - это обыкновенный экологически чистый транспорт", - говорить Валерій Білий, водій швидкої допомоги.
Цей транспорт Валерію подарував син. Тепер він допомагає йому по службі. Може рухатися зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Акумулятора вистачає на 30 кілометрів. А ще за тривогою на цих колесах Валерій швидко дістається до гаража, де стоїть його машина. Це коли кожна додаткова секунда може врятувати чиєсь життя.
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