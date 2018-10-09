Що відомо на цю годину про вибухи на арсеналі в Ічні - розповість Богдан Вербицький.

Можна сказати, що ситуація на складі боєприпасів неподалік Ічні залишається напруженою, щоправда інтенсивність вибухів трохи зменшилась. Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що з небезпечної зони вже евакуювали близько більше 12 тисяч жителів.

Окрім того, ситуація повністю контролюється як місцевою владою, так і державними діячами. Зокрема на місце прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пообіцяв, що Кабмін виділить гроші для того, щоб поремонтувати будинки постраждалим.

Окрім того, пожежники зараз намагаються локалізувати займання на арсеналі. Для цього підготували рятувальні гелікоптери, літаки, також медичні засоби. Ситуацію повністю контролює також пожежна служба частини. Ми далі продовжуємо слідкувати за ситуацією.