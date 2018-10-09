Взрывы в Ичне: УПЦ открыла сбор продуктов и вещей для пострадавших [ Редактировать ]
В Украинской Православной Церкви открыли сбор продуктов и вещей первой необходимости для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и пресс-службу Нежинской епархии.
Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент благословил совершить во всех соборных храмах епархии молебны святителю Николаю.
Также в УПЦ организуют приюты для людей, пострадавших и пункты питания в монастырях и храмах Нежинской епархии.
Помощь в натуральном виде принимается в Николаевском соборе Нежина, по адресу ул. Гоголя, 1 с 7.00 до 21.00. Реквизиты для материальной помощи - на странице главы Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова в Facebооk.
В районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.
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