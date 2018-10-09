У Черкасах ДТП за участю копів. Зранку в одному зі спальних районів іномарка з литовськими номерами та поліцейськими всередині протаранила мікроавтобус. Очевидці стверджують - полісмени мчали на шаленій швидкості, а тому не встигли зреагувати на автобус, що виїхав з другорядної вулиці. Подробиці аварії - в Станіслава Кухарчука.

Ущент розбиті машини та купа запчастин на дорозі - важко повірити, що в цій ДТП обійшлося без жертв. В усіх лише забої та подряпини. Одразу після зіткнення до лікарні доправили водія буса та чотирьох поліцейських, які були в легковику з литовськими номерами. Очевидці кажуть, поліцейські мчали - мов навіжені.

2Порушуючи всі правила швидкості, всі правила дорожнього руху летіла з величезною швидкістю за сто і вище. Я зайняла праву полосу щоб не заважати цій машині і щоб не втрапити з нею в якусь халепу", - говорить Вікторія Кучеренко, очевидець аварії.

Це відео з реєстратора Вікторії. На ньому видно, як ауді на євро-номерах, немов у фільмі "Таксі" мчить, маневруючи між автомобілями. На нерегульованому перехресті гінців зупинив бус, який різко виїхав з другорядної дороги.

Очевидці аварії були приголомшені, коли побачили, що із машини з литовськими номерами - вискочили поліцейські. Олена обурена, каже, це нерегульоване перехрестя завжди було аварійним, і правоохоронцям це добре відомо.

"Не возможно дорогу ни утром, ни вечером перейти. Они на работу летят больше 140 здесь авария каждую неделю и никто ничего не делает", - говорить Олена Хільченко, жителька Черкас.

Патрульні, які приїхали на виклик, спочатку не підтвердили нам, що в "Ауді" були їхні колеги. А от попередню версію ДТП - висунули майже одразу.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля форд не надав переваги в русі водію автомобіля Ауді, який їхав головною дорогою по вулиці Благовісній", - говорить Зоя Вовк, прес-офіцер патрульної поліції Черкас.

Ближче до обіду в обласному управлінні Нацполіції таки підтвердили участь правоохоронців у аварії. Хоча розповідати, куди їхали колеги і чому авто мало литовську реєстрацію - вважають ще рано.

"Взагалі належність автомобіля, кому він належить, на яких підставах керував водій даним транспортним засобом, буде з'ясовуватись теж працівниками поліції в рамках даної події", - говорить Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків з громадскістю ГУ НП у Черкаській області.

Наразі в поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП. І обіцяють провести службове розслідування щодо дій своїх працівників.