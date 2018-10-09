Во Львове троллейбус зажал дверью коляску с ребенком. Женщина, которая побежала за транспортным средством, травмировала ногу.

"Бабушка вышла из троллейбуса, а коляску с внучкой остался в автомобиле. 62-летняя женщина побежала за троллейбусом и травмировала ногу. В результате инцидента ребенок не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - проинформировали в Нацполиции.

Ранее во Львове автомобиль снес коляску с ребенком и скрылся.