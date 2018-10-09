Протесты профсоюзов. Митинги прошли в нескольких областных центрах. Люди недовольны заявлениями правительства об очередном повышении цены на газ и хроническим недофинансированием бюджетников. Какие еще требования прозвучали? Об этом в материале

Преподаватели вузов, учителя, воспитатели. Они требуют от Кабмина поднять минимальную зарплату до 7 с половиной тысяч гривен.

"Вчитель котрий приходить тільки після закінчення вузу, ну, до 3 тисяч, 3, 5 - що це за зарплата? А якщо вчитель має дітей, сім'ю?" - говорит Ольга Карчак, учитель украинского языка и литературы Жовковской СОШ.

Люди возмущены - их оклады едва ли не самые низкие.

"Більшість освідчених людей які протягом 5 років напевне здобували атестат, той диплом з метою того щоб тут творити і навчати інших, студентів, виходить так що воно нікому не потрібно", - говорит Иван Пыкус, преподаватель Львовского национального университета им. Франко.

Пришли на акцию и шахтеры. Говорят, заработанных денег не видели еще с лета. Задолженность уже - около шестидесяти миллионов гривен.

"На 2019 рік наш уряд забувся про шахтарів, шо їм потрібна держпідтримка щоб знов не було такий рік, як того року що ми кожного місяця їдемо страйкуємо вибиваємо ту зарплату, яка тяжким трудом наші хлопці здобули під землею", - говорит Степан Смилка, глава профсоюза шахтеров шахты "Великомостовская".

Вышли на акцию бюджетники и в Ривне. Уровень жизни люди называют нищенским и протестуют против мизерных зарплат и неподъемной коммуналки.

"Зарплати залишаються вже в деякій мірі папірцями. Тому ми вимагаємо ні - зростанню наших тарифів".

Светлана Границкая на государство трудится более 40 лет. Но даже получая пенсию и зарплату - приходится не жить, а выживать.

"Зубожіння народу нашого росте. Підвищення зарплат нічого не дало, тому що ростуть ціни, ростуть тарифи на газ, на електроенергію. Якщо буде так, як декларують 12-13 тисяч за 1000 куб. метрів газу - це взагалі вижити ніяк ніхто не зможе", - говорит Светлана Границкая, сотрудник профсоюза работников здравоохранения.

Погасить многомиллионную задолженность по зарплате, вернуть надбавки и доплаты - требовали сегодня медики и в Ивано-Франковске.

"Станом на перше жовтня поточного року в шести районах області протермінована заборгованість із виплати заробітної плати. І вона на сьогоднішній день складає біля 20 мільйонів гривень", - говорит Марта Терешко, голова профсоюза Богородчанской районной больницы.

Зарплата не ниже семь с половиной тысяч гривен, поддержка малого и среднего бизнеса, прекращение роста цен на коммуналку - это далеко не полный список требований, которые озвучили пикетчики в Ужгороде.

"Наша мета досить влади обманювати народ. Ми боремся за медичну реформу. Реформу хотять в чергове зробити за рахунок коштів народу, треба правила гри, ввести якісну допомогу за рахунок державно медичного страхування", - говорит Тиберий Лукач, участник акции протеста, эксперт по урегулированию социально-трудовых отношений профсоюза работников здравоохранения.

Сегодняшнюю всеукраинскую акцию пикетчики назвали предупредительной. И уже готовятся к новой. Ее планируют провести 17 октября возле Верховной Рады.