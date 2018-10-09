Ни дня тишины. Один украинский военный пострадал в результате вражеских обстрелов на Востоке Украины. Сегодня боевики 16 раз накрывали огнем позиции наших бойцов, используя артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные установки. Напряженной остается ситуация на Донецком направлении. Больше расскажет - Руслан Смещук.

"Вот там где двойной столб - вот отсюда они напрямую и валят. - Вот прямо вот так? - Да, вот так".

Фронтовой поселок Пески, это почти окраина Донецка. Поблизости то, что осталось от донецкого аэропорта. Позиции украинских военных тут, что называется, нос к носу с окопами боевиков.

"По карте до них метров 700, но они в последнюю неделю активизировались, и подходят ближе. До них 300 метров. 200, 150 они подходят как можно ближе но опять же у нас перемирие. Они подходят все ближе и ближе. Но когда начинают стрелять - так что видно выход огня из пламегасителя, тогда уже начинаем поддавливать их потихонечку", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Перемещаться между наблюдательными постами и огневыми рубежами здесь можно лишь под прикрытием остатков зданий или окопов. На такой дистанции - это основное правило выживания. Каждый метр этой территории простреливается.

"Эти позиции под постоянным прострелам - поэтому лучше не высовываться".

"Снайпер по нам вилазе, коли ми работаемо. Одиночними по нам стріляє. Воги по нам прилітали тоже. Пару разів тихенько підлазить, работає..ми тоже по ним насипаем чуть-чуть", - говорит Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Все под круглосуточным присмотром врага. На земле это снайперы и корректировщики - в воздухе беспилотники.

"Постійно з їхньої сторони ситуація моніториться. Як і наша сторона. Безпілотники літають майже кожної ночі. Але високо - іх дістати майже нереально, та і сенсу немає", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Оборона Песок в настоящий момент - это классическая позиционно-окопная война. Каждый метр новых укреплений и вдоль и в глубину - это дополнительная гарантия безопасности. И хотя в настоящий момент здесь тепло - осень уже на дворе. А значит окапываться нужно еще интенсивнее.

"З приходом осені, стали активніше працювати снайпера, тому що зона видимості стала ясніша ніж раніше, в зелений період літа, ми також до цього готуємось, укріплюем позиції, маскуємось", - говорит Полина Кравченко, пресс-офицер ООС.

Кроме того, скоро День защитника Украины. В такие праздники эскалация и массированные обстрелы со стороны боевиков - это уже традиция. Поэтому каждый день здесь появляются новые укрепления.