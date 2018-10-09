Снова на допрос. Израильский премьер опять общался со следователями. Одно из дел, фигурантом которого он является, собираются передавать в суд. В общей сложности, против главы правительства проводится четыре расследования. В чем подозревают Нетаниягу - расскажет Сергей Ауслендер.

Новый допрос главы правительства, который проводили полицейские следователи у него в резиденции, длился пять часов. Допрашивали премьера по делу "4000". Крупнейший провайдер связи "Безек" получил от правительства определенные льготы в обмен на положительное освещение деятельности Нетаниягу на ведущем израильском интрнет-портале "Валла", которым владеет "Безек".

Да тут еще другое дело - о дорогих подарках, его полиция собирается передавать в суд. Известный бизнесмен Арнон Мильчен, как выяснили следователи, дарил премьеру очень дорогие подарки. Коллекционный алкоголь, сигары, украшения для жены.

В принципе, ничего особенного в том, что один человек дарит другому бутылку виски за пять тысяч долларов нет. Тем более, если он известный голливудский продюсер и вполне может себе это позволить. Но, когда человек, получивший подарки является самым крупным должностным лицом в стране, а у дарителя есть здесь серьезные деловые интересы - у полиции возникает подозрение в получении взятки.

Если в обмен на взятку оказали требуемые услуги - это вообще серьезно, бывший премьер Эхуд Ольмерт получил за подобное преступление срок. Если нет - то это называется подрыв общественного доверия.

"Когда чиновник, министр или глава правительства берет деньги или дорогие подарки, и много, но государство не может доказать, что он за это что то сделал, у нас все же существуют серьезные подозрения, что это неправильно. Поступив таким образом, премьер нарушил то общественное доверие, которое ему было оказано", - говорит Александр Гамбарян, адвокат.

Тут уже вопрос меры и степени, но пресловутое "нарушение общественного доверия"стоило многим чиновникам карьеры. А тут еще начался процесс против супруги премьер-министра Сары Нетаниягу.

"Саре Нетаниягу, супруге главы правительства, инкриминируют растраты в районе ста тысяч долларов. Это бюджет, который был выделен государством на резиденцию главы правительства, и на то, чтобы они там жили, принимали людей и так далее", - говорит Александр Гамбарян, адвокат.

Сейчас защита жены премьера и обвинение ведут переговоры о досудебной сделке. Что касается самого премьера, то он все обвинения отрицает. Хотя на носу выборы и все эти истории могут повлиять на их результат.