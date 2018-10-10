На нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В Боснии и Герцеговине в городе Босански-Брод на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, в результате которого восемь человек получили травмы, передает РТРС.
По данным издания, взрыв произошел около 21:30 (22:30 по Киеву), после которого возник пожар.
На место ЧП направились спасательные службы. Возгорание локализовали.
"Принято восемь пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - директор местного Центра здоровья.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомни что также на химическом заводе в Бельгии прогремел взрыв.
по теме
Взрывы в Ичне: люди возвращаются в город
Люди, уехавшие из Ични Черниговской области после детонации боеприпасов на местных складах, начали возвращаться обратно в город
В Ичне увеличилось количество взрывов - Минобороны
Во вторник, 9 октября, после 18:00 в Ичне зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час
В Ичне вблизи складов прогремели новые взрывы
Вблизи военных складов у города Ичня Черниговской области произошел новый мощный взрыв
Взрывы в Ичне: со складов вывезли тысячи тонн боеприпасов
С военных складов вблизи города Ичня Черниговской области до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов
Взрывы в Ичне: уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов"
На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит