Одного українського військового поранено минулої доби на Сході внаслідок ворожих обстрілів. Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях армійців.

Накривали зі ствольної артилерії, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожі атаки потрапили позиції поблизу Станиці Луганської, Золотого, Красногорівки, Мар'їнки, Гнутового та Водяного.

На північно-західних околицях Донецька ворог поки що припинив активні бойові дії. Утім, нашим захисникам доводиться постійно пильнувати противника. З настанням осені "зеленки" поменшало, і позиції армійців - як на долоні. В таких умовах бійці укріплюють передові опорні пункти. Із Пісків - репортаж Руслана Смещука.

Фронтове селище Піски, майже околиця Донецька. Поблизу руїни аеропорту. Позиції українських військових та бойовиків тут на відстані прямого пострілу. І ця дистанція за останній тиждень значно скоротилася.

"По карте до них метров 700, но они в последнюю неделю активизировались, и подходят ближе. До них 300 метров. 200, 150 - они подходят как можно ближе. Они 10-15 минут стреляют - 5-6 выстрелов в ответ и они умолкают", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Переміщатися між спостережними постами та вогневими рубежами тут можна лише під прикриттям зруйнованих будівель чи окопів. На такій відстані - це головне правило виживання. Кожен метр цієї ділянки прострілюється. Майже щотижня тут є поранені.

"Снайпер по нам вилазе, коли ми работаємо. Одиночними по нам стріляє. ВОГи по нам прилітали тоже. Пару разів", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних сил України.

Уся територія - під цілодобовим наглядом ворога. На землі чатують снайпери та коригувальники. У повітрі - безпілотники.

"Постійно з їхньої сторони ситуація моніториться. Як і наша сторона. Безпілотники літають майже кожної ночі. Але високо - їх дістати майже нереально, та і сенсу немає. Але справа ведется", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України.

Оборона Пісків на сьогодні це класична окопна війна. Кожен метр нових укріплень і вздовж, і вглиб - це додаткова гарантія безпеки бійців. І хоч зараз тут тепло - листя з дерев уже осипається. Це вносить свої корективи у схему оборони селища.

"З приходом осені, стали активніше працювати снайпера, тому що зона видимості стала ясніша ніж раніше, в зелений період літа, ми також до цього готуємось, укріплюємо позиції, маскуємось", - говорить Поліна Кравченко, прес-офіцер Операції Об'єднаних сил.

Крім того, скоро День захисника України. У такі свята масовані обстріли з боку бойовиків - майже неминучі. Тож чи не щодня бійці зводять тут нові укріплення.