На Донбасі зафіксували 40 обстрілів за добу [ Редактировать ]
Один військовий загинув минулої доби на Сході. Ще двоє поранені. Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки.
А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети.
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