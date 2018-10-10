Один військовий загинув минулої доби на Сході. Ще двоє поранені. Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки.

А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети.