Побачити такі крихітні примірники можна тільки на виставках

У Вінниці показали унікальну бібліотеку мініатюрних книжок першої половини ХІХ століття. У ній зібрані твори світових класиків, виданих за життя авторів. Чому колекцію називають "каретною" та хто був її власником - розповість Юлія Касян.

Приїхав кудись там, куди вони пересувались каретами. Дістав улюблену книгу і насолоджуєшся читанням.

Складно повірити, що в цьому ящику зібрано аж 63 книги. Такі кишенькові видання були надзвичайно модними в Європі на початку ХІХ століття. Вони менші за класичну книгу майже вчетверо, а завдяки невеликому розміру постійно подорожували зі своїм власником.

"Кожен рядок має по краях гвіздочки, Кожен ряд книг кріпився, мотузкою. Якщо ми цей дерев'яний обтягнутий шкірою ящик повернемо, ми побачимо тут кільця на гвіздочку. І теж тут була мотузка, і всі ці фактори вказують на те, що книгу очевидно перевозили в кареті". - говорить Ірина Валігура, бібліотекар відділу рідкісних і цінних видань.

У бібліотеці є книги Вольтера, Гюго, Дюми та інших світових класиків. Деякі видання і зовсім не читані, бо мають нерозрізані сторінки. Хто і коли зібрав колекцію - достеменно не відомо.

"Маємо книги багатьох відомих польських аристократів. Вони на своїх книгах залишали екслібріси, а на цих книгах ніяких позначок власника бібліотеки не має. Просто на коробці написано французськими літерами "Французська бібліотека" в ХІХ столітті все було модно з Франції, з Парижу", - говорить Ірина Валігура, бібліотекар першої категорії відділу рідкісних і цінних видань.

Зібрання хоч і називається французьким, однак містить і англомовні примірники. Книги надруковані в Парижі, Лондоні, Брюсселі. Палітурки мініатюр прикрасили тисненням та оздобили під мармур. Читати їх, попри розмір, досить зручно. Аби очі не втомлювалися, папір для книг брали лише кольору слонової кістки і навіть розробили спеціальний шрифт.

"Англійські книги відрізняються, вони трохи більші за форматом. Всі англійські книги мають золотий зріз. Існувала така технологія. Вона не тільки прикрашала книгу, а й досить таку корисну функцію несла. З гладенької поверхні дуже легко знімати пил. Майже всі книги паризькі та брюссельські мали таку закладку. Книгознавці її називають "ляссе". І зручно і корисно для книги", - говорить Ірина Валігура, бібліотекар першої категорії відділу рідкісних і цінних видань.

Утім, почитати каретну мініатюру сучасному читачеві - зась. Їх зберігають у відділі рідкісних і цінних видань Вінницької обласної бібліотеки і "на руки" не видають. Побачити такі крихітні примірники можна тільки на виставках.