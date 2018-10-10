Что бы ни не приняли депутаты рассмотрение представления ГПУ против Вилкула репутационно вышло в плюс Вилкулу.

"Подчиненные вывели Генерального (прокурора, - ред.) на ударную позицию с пустышками в руках, что вчера признали даже те, кого в круг симпатиков Вилкула никак не зачислишь", - так политолог Андрей Золотарев прокомментировал рассмотрение регламентным комитетом ВР представления ГПУ против Александра Вилкула. Эксперт отметил, что выглядело это так, как будто прокурор и подозреваемый поменялись местами.

Ранее Виктор Суслов, министр экономики 1997 – 1998 гг. в эфире NewsOne высказал мнение, подання прокуратуры носят характер травли оппозиционных сил и оппозиционных депутатов. "Очень похоже, что все это подання политически мотивированное. Конечно, окончательно это установить может суд, если дело дойдет до суда. Но очень много депутаты могут понять из самого содержания материалов.

Если то, что говорит Вилкул документально подтверждается: и сохранение земли в государственной собственности. И тот факт, что принятые ранее, еще в 2011 году, решения не оспаривались, ни прокуратурой, никакими заинтересованными организациями, не было обращений в суд, то, конечно, так или иначе эти документы говорят в пользу Вилкула".

Напомним, во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосдаминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе, Земельный Кодекс прекратили свое действие еще в 2001 году.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

На основании вновь открывшихся фактов Регламентный комитет отложил публикацию своего решения.