В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека и еще двое получили ранения, передает телеканал NBC.

Свидетельница происшествия сообщила, что трагедия произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри здания. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а затем застрелил ее ребенка.

Правоохранители перекрыли территорию торгового центра. Окружной шериф заявил, что не считает стрельбу случайной. При этом он не уточнил были ли задержаны стрелявшие, и сколько их было.

Ранее в Киеве произошла стрельба, в результате которого пострадали два человека.