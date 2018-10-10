В торговом центре произошла стрельба, есть погибшие [ Редактировать ]
В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека и еще двое получили ранения, передает телеканал NBC.
Свидетельница происшествия сообщила, что трагедия произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри здания. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а затем застрелил ее ребенка.
Правоохранители перекрыли территорию торгового центра. Окружной шериф заявил, что не считает стрельбу случайной. При этом он не уточнил были ли задержаны стрелявшие, и сколько их было.
Ранее в Киеве произошла стрельба, в результате которого пострадали два человека.
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