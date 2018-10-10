На військових складах України посилили охорону [ Редактировать ]
На арсеналі неподалік Ічні локалізували 35 відсотків пожежі. Про це повідомили в Міноборони. Для боротьби з вогнем залучили 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки. Зокрема, пожежні танки та безпілотники для аеророзвідки. Інтенсивність вибухів зменшується.
Нагадаю, вчора вночі неподалік селища Дружба Ічнянського району сталося займання на складах боєприпасів. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей.
У радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір. Також зупинили рух автотранспорту та потягів. Щойно полум'я повністю ліквідують, місцеві жителі зможуть повернутися додому.
"Станом на ранок 10 жовтня продовжується горіння складів з невеликою детонацією. В 11 пунктах прийома евакуюваних громадян розміщено дві тисячі 130 осіб, з них 186 дітей. Організоване їх життєзабезпечення. Надається медична та психологічна допомога, населення забезпечується гарячим харчуванням", - говорить Роман Храпатий речник прес-служби ДСНС Чернігівської області.
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