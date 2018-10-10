Кабмін виділить 100 млн гривень на ліквідацію наслідків вибухів на Чернігівщині [ Редактировать ]
Уряд виділить 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів на Чернігівщині. Зокрема, на відновлення зруйнованих будівель та об'єктів інфраструктури. Про це на засіданні Кабміну повідомив Володимир Гройсман.
Він наголосив, що людям, помешкання яких понівечило вибухами - нададуть будівельні матеріали, а спеціалісти допоможуть із ремонтом.
"Все, що було зруйновано, ми відбудуємо. Нам треба пройти по кожному двору - подивитися чи є руйнації. Допомогти відновити все і треба робити чіткі висновки для того, щоб забезпечити безпеку, але це не просто пряма атака. Встановлено охорону щоб не допустити мародерства", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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