Артсклади біля селища Дружба, Ічнянського району, загорілися вчора вночі. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей.

Військові перекрили повітряний простір, автошляхи та залізницю. СБУ, яка проводить розслідування, розглядає кілька версій: порушення правил пожежної безпеки; умисний підпал з метою приховати нестачу на арсеналі.

Але основна версія - диверсія з боку російських спецслужб. Петро Порошенко наказав силовикам провести швидке і якісне розслідування та допитати усіх, хто відповідав за охорону стратегічного об'єкту.

"Коли ми одночасно маємо підриви трьох складів, коли за 20 хвилин після цього одночасно підриваються ще шість складів, причому вибірково не там де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково що основною версією СБУ і прокуратури є диверсія", - говорить Петро Порошенко, президент України.