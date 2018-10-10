Футболист "Динамо" стал лучшим в Европе [ Редактировать ]
Фото: Денис Бойко / dynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко возглавил список вратарей Европы по количеству "сухих" матчей в сезоне 2018/2019. В 18 поединках за столичный клуб во всех турнирах 30-летний футболист сумел сохранить неприкосновенными ворота 11 раз.
Так, Бойко отстоял на "ноль" в 8 матчах УПЛ ("Ворскла", "Шахтер", "Львов", "Александрия", "Десна", "Мариуполь", "Арсенал-Киев" и "Олимпик" не сумели подобрать ключи к воротам украинского стража), 2 - в квалификации ЛЧ (тут отметились "Славия" с "Аяксом") и 1 - в Суперкубке Украины (поединок против "Шахтера").
Топ-10 вратарей выглядит следующим образом:
1. Денис Бойко ("Динамо") - 11 "сухих" матчей из 18;
2. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 7 из 13;
3. Томаш Вацлик ("Севилья") - 7 из 16;
4. Эдуард Менди ("Реймс") - 6 из 9;
5-7. Кепа ("Челси") - 6 из 10;
5-7. Мерт Гюнок ("Башакшехир") - 6 из 10;
5-7. Илья Абаев ("Ростов") - 6 из 10;
8. Александр Максименко ("Спартак") - 6 из 14;
9. Андрей Лунев ("Зенит") - 6 из 15;
10. Данни Вукович ("Генк") - 6 из 16;
...
18. Юрий Панькив ("Александрия") - 5 из 10;
23. Андрей Пятов ("Шахтер") - 5 из 12.
Напомним, ранее авторитетное издание France Football объявило список претендентов на Золотой мяч-2018.
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