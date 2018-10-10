Мужчина повесился, выпрыгнув из окна [ Редактировать ]
В селе Куриловка Купянского района Харьковской области 57-летний мужчина покончил с собой. Об этом пишет NewsRoom.
Он накинул на шею петлю, другой конец веревки привязал к батарее в квартире и выпрыгнул из окна 1 этажа.
"В селе Куриловка у дома №19 по улице Военный городок было найдено тело местного жителя. Мужчина закрепил веревку за батарею и выпрыгнул из окна, тем самым затянув петлю на своей шее", - говорит собеседник.
Полиция устанавливает все обстоятельства смерти мужчины. О том, что случилось сообщили близким погибшего.
Ранее мы писали о том, что под Киевом повесилась мать десятерых детей.
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