По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнения на испанском острове Майорка, сообщает "Сегодня" со ссылкой на местную службу по чрезвычайным ситуациям. Тела погибших обнаружили в городах Арта и Силлот. Среди жертв стихийного бедствия есть иностранцы.

Больше всего от наводнения пострадал Сант-Лоренс-дес-.Кардассар. Всего за несколько часов в этом городе выпало около 220 л дождя на квадратный метр. Из-за обильных осадков вышел из берегов один из ручьев.

Город находится всего в 60 км от "столицы" Балеарских островов – Пальмы-де-Майорки.

На днях на Сицилии также произошло масштабное наводнение.