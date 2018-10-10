Масштабное наводнение в Испании унесло жизни 10 людей (видео) [ Редактировать ]
По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнения на испанском острове Майорка, сообщает "Сегодня" со ссылкой на местную службу по чрезвычайным ситуациям. Тела погибших обнаружили в городах Арта и Силлот. Среди жертв стихийного бедствия есть иностранцы.
The rain in Spain.#Mallorca pic.twitter.com/PVFy3INXb0— Marverde is IN 🇪🇺 #FBPE (@wlate17) 10 октября 2018 г.
Больше всего от наводнения пострадал Сант-Лоренс-дес-.Кардассар. Всего за несколько часов в этом городе выпало около 220 л дождя на квадратный метр. Из-за обильных осадков вышел из берегов один из ручьев.
9 октября 2018 г.
Город находится всего в 60 км от "столицы" Балеарских островов – Пальмы-де-Майорки.
На днях на Сицилии также произошло масштабное наводнение.
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