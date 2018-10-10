На Хмельниччині звільнився скандальний директор санаторію [ Редактировать ]
На Хмельниччині вихователь санаторію, який знущався з дітей, звільнився. Після гучного скандалу, коли стало відомо, що один з працівників закладу бив дітей ногами і змушував стояти на колінах - туди з перевіркою навідалася комісія з області та поліція. Вихователя усунули від роботи на період розслідування, та він сам написав заяву про звільнення. Цю приголомшливу історію - розкажуть мої колеги.
Ось це фото потай зробив 12-річний Борис. Діти стоять на колінах з піднятими руками. хлопець зателефонував мамі й поскаржився, що вихователь із них знущається. А от керівництво запевняє - нічого про це не знають. Мовляв, діти самі влаштували цю сцену - задля забави.
"Ніяких актів насилля ні морально, ні фізично в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо вони хотіли комусь помститися, може насолити, може їх щось не влаштовувало", - говорить Лілія Келащук, завідувач Великожванчицького санаторію для дітей.
Після цього більшість батьків забрала своїх дітей додому. Андрій залишився. Каже - сам на колінах не стояв, але начебто бачив - як усе відбувалося. І точнісінько повторив слова завідувачки.
"Вивів їх в коридор і сказав подумайте над свою поведінкою і пішов. А вони стали на коліна і почали фоткатись. Він прийшов, каже, що ви робите-ми бавимось, кажуть", - говорить Андрій, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.
А от одинадцятирічний Артем - він є на фотографії - розповідає зовсім інакше. Каже, так вихователь вирішив покарати хлопців за те, що ті бешкетували.
"Ми дуріли подушками, він прийшов вивів нас на коридор, і поставив нас на коліна і сказав підняти руки догори і так стояти доки він не прийде. Олексій Васильович. Та фото- це не все фото. Там з іншої сторони ще всі стояли, багато було дітей", - говорить Артем, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.
Артем навіть зізнався, що педагог ще й шарпав його за одяг, ображав принизливими та лайливими словами, а наступного дня - просив нікому про це не казати.
"Перед цим як приїхала поліція ввечері він до мене прийшов і сказав, щоб я збрехав що він нас вивів на коридор, сказав, щоб ми заспокоїлися, він пішов покурити, а ми тіпа спеціально стали і сфотографувалися", - говорить Артем, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.
Але розповісти про все поліції - Артем не зміг. За словами хлопця - коли приїхали правоохоронці - вчителі наказали йому сидіти тихо.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 126 ККУ - це побої та мордування, проводиться перевірка. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк", - говорить Людмила Піскорська, інспектор відділу комунікацій Дунаєвецького районного відділу поліції.
Поспілкуватися з головним героєм цієї історії нам не вдалося. Після інциденту він звільнився з роботи за власним бажанням. Але - якщо провину педагога доведуть, уникнути відповідальності йому не вдасться, запевнили правоохоронці.
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