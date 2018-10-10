Чрезвычайно опасен: ураган "Майкл" достиг четвертой категории [ Редактировать ]
Ураган "Майкл" достиг четвертой категории мощности и через несколько часов должен ударить по северному побережью Флориды, США, передает CNN со ссылкой на губернатора штата Рика Скотта.
Ураган уже сейчас считается наиболее мощной стихией, которая грозит этому региону за историю ведения официальных наблюдений.
"Это худший шторм, эта часть нашей Флориды видела на протяжении века. Ураган "Майкл" нависает над нами, поэтому пора искать убежища", - заявил губернатор, обращаясь к местным жителям в ходе специальной пресс-конференции об опасности.
На данный момент максимальная скорость ветров урагана достигает 145 миль/ч (свыше 230 км/ч). Это всего на 12 миль/ч меньше, чем у крупнейших ураганов максимальной, пятой категории.
Ранее сообщалось, что на Флориду надвигается мощный ураган "Майкл".
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