Ураган "Майкл" наближається до США [ Редактировать ]
На Сполучені Штати насувається ураган "Майкл", якому вже присудили четверту категорію. На іспанській Майорці - нищівні повені. А на Гаїті оговтуються після нещодавнього землетрусу. Більше про природні каталклізми - в нашому огляді.
Ураган "Майкл" уже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і просто валив людей з ніг. Його швидкість сягнула ста п'ятдесяти кілометрів за годину. Вулиці кубинського узбережжя затопило. Нині ураган посилився й рухається в бік американського штату Флорида.
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За останніми даними НАСА, стихія уже посилилася до четвертої категорії. Метеорологи прогнозують, що "Майкл" принесе вітри, швидкістю понад 200 кілометрів за годину та чотири-метрові хвилі.
Місцевим жителям наказали евакуюватися з узбережжя Флориди. Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Ураган уже завдав чимало збитків у країнах Центральної Америки і забрав життя 13 людей.
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Іспанський туристичний острів Майорка потерпає від повеней. Загинуло щонайменше 9 осіб, серед них двоє туристів з Британії. Іще 12 - зникли безвісти. Дві сотні мешканців змушені були залишити свої домівки.
Причиною повені стали сильні зливи, що пройшли напередодні. У зв'язку зі стихією регіональний уряд зібрався на екстрене засідання. До району лиха спорядили рятувальників та військових.
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До 17 зросла кількість жертв від землетрусу на Гаїті. І ще понад три сотні травмовані. Через стихію зруйновані дві з половиною тисячі будинків. Підземні поштовхи магнітудою 5, 9 зафіксували на східному узбережжі Гаїті в суботу.
Для допомоги місцевим жителям залучили військових. У місті Пор-де-Пе внаслідок землетрусу тріснула стіна в'язниці. Є побоювання, що ув'язнені зможуть втекти.
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