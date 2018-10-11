В Перу житель Лимы уличил жену в измене при помощи Google Maps. Об этом сообщает The Mirror.

Житель Лимы (Перу) уличил собственную жену в измене при помощи Google Maps. Перуанец выстраивал для себя маршрут и воспользовался трехмерной панорамой, пишет The Mirror.

Фото: Google Street View

На одном из снимков мужчина увидел пару, которая обнималась на скамейке. Несмотря на то, что лица у людей были неузнаваемы, муж идентифицировал свою неверную супругу по одежде.

Фото: Google Street View

На фотографии мужчина лежит на коленях у жены перуанца. Мало того, снимок был сделан еще в далеком 2013 году. Мужчина при помощи этого фото вынудил жену признаться в измене, после чего пара развелась.

В тоже время, в Индии измена больше не считается преступлением.