Google Maps разоблачил неверную жену (фото) [ Редактировать ]
В Перу житель Лимы уличил жену в измене при помощи Google Maps. Об этом сообщает The Mirror.
Житель Лимы (Перу) уличил собственную жену в измене при помощи Google Maps. Перуанец выстраивал для себя маршрут и воспользовался трехмерной панорамой, пишет The Mirror.
Фото: Google Street View
На одном из снимков мужчина увидел пару, которая обнималась на скамейке. Несмотря на то, что лица у людей были неузнаваемы, муж идентифицировал свою неверную супругу по одежде.
Фото: Google Street View
На фотографии мужчина лежит на коленях у жены перуанца. Мало того, снимок был сделан еще в далеком 2013 году. Мужчина при помощи этого фото вынудил жену признаться в измене, после чего пара развелась.
В тоже время, в Индии измена больше не считается преступлением.
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