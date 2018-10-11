Июль 2018 года для биржи wex.nz оказался проблемным. Сначала прошла информация от РБК о том, что у биржи появился новый собственник из ДНР, известный под псевдонимом "Морячок". После этого выросла комиссия за вывод частных активов, повысилась внутрибиржевая стоимость криптовалют к фиату.

Для инвесторов смена администрации Wex стала поводом для серьезной тревоги. Желание скорейшего вывода средств лихорадочно толкали курс wex-доллара все выше. Дальше – больше. Под предлогом проведения технических мероприятий на серверах, руководство wex.nz заблокировало вывод криптовалют. На фоне панических настроений инвесторов это было ожидаемо и объяснимо, так поступают всегда, если спонтанные действия пользователей угрожают работе финансового учреждения. Однако в июле 2018, когда курсы доступных для вывода криптовалют выросли вчетверо, а администрация упорно не комментировала ситуацию, пришло понимание, что проблемы у Wex более глубокие, чем просто поведение инвесторов.

Августовское интервью Дмитрия Васильева – номинального директора Wex, данное им в "Blockchain Hub Kyiv" главе биржи Kuna Михаилу Чобаняну, так и не приоткрыло завесу неопределенности над ситуацией. Было видно, что Дмитрий говорил очень осторожно, без какой-либо конкретики. Слушатели смогли узнать лишь то, что сделка по продаже биржи планировалась, но не состоялась. Что стояло за попыткой смены руководства, рейдерский захват или внутренний конфликт, осталось непонятным. Разумеется, что после такого интервью, у инвесторов только увеличилось количество вопросов, на которые не было ответов. В сентябре 2018 стало известно, что старые владельцы биржи перестали контролировать ее сервера и домен wex.nz, но в их распоряжении остались банковские счета и криптовалюта. Этим двоевластием в управлении биржи, собственно, можно было объяснить закрытие вывода большинства криптовалют на wex.nz.

После того, как ситуация понемногу прояснялась, у инвесторов появилась надежда, что рано или поздно две "ветви" власти договорятся, и Wex продолжит свою работу в обычном режиме. Но развитие событий пошло не по самому очевидному сценарию. Владение ключевыми ресурсами биржи – счетами, криптовалютой и базой пользователей, позволило прежним руководителям биржи решить проблему проще. Они открыли Wex на другом сервере под доменом wex.sc. Сразу, как ресурс заработал под новым именем, пользователям стал доступен вывод криптовалют. Одновременно был анонсирован запуск торгов, правда, без конкретных дат. Что произойдет с wex.nz? Сложно сказать. Но ввиду отсутствия средств для возврата долгов инвесторам, можно предположить, что старая биржа будет закрыта, а wex.sc займется восстановлением былой репутации и возвращением доверия своих клиентов.