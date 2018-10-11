Оказывается, манная каша не такая уж и полезная, так как она может серьезно навредить костной системе ребенка. Манная каша содержит фитин, в котором есть фосфор. Этот элемент связывает соли кальция, препятствуя их поступлению в кровь, пишет специализированное издание "Країна здоровья".

В связи с этим в организме ребенка может значительно снизится уровень солей кальция в крови, а это провоцирует извлечение кальция из костей, чтобы перенаправить его в кровь. То есть, в костной системе ребенка может возникнуть дефицит кальция, необходимого в период роста и для нормальной работы мышечной и сердечно-сосудистой системы, а также - для нормального свертывания крови.

Также врачи выяснили, что дети, которые часто употребляют манную кашу, нередко болеют рахитом, спазмофилией. Также у них повышенная возбудимость нервных клеток и даже бывают судороги.

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