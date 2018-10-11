В Италии рухнул мост (видео) [ Редактировать ]
На итальянском острове Сардиния произошло обрушение части моста, по шоссе 195, сообщает Еxperttur.
Мост связывает муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу и рухнул из-за сильных продолжительных дождей.
Всего за пару часов до происшествия, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв. Восстановительные работы начнутся сразу же после улучшения погоды.
Ранее в Крыму произошел обвал Керченского моста.
по теме
Обвал Керченского моста: архитектор назвал причину
Известный архитектор основные причины постоянных проблем объекта
Обвал Керченского моста: шокирующие кадры (видео)
В сети появились новые кадры обрушения Керченского моста в Крыму
В носу у мужчины "поселился" паразит (видео)
Мужчина обратился к врачам из-за живой пиявки, сидевшей у него в носу
Пожар в Ичне показали с воздуха (видео)
На момент начала пожара на артскладах находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов
Война на Донбассе: украинские военные уничтожили позицию боевиков (видео)
Бойцы ООС устроили разгром оккупантам на Донбассе, уничтожив их позицию