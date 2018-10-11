На итальянском острове Сардиния произошло обрушение части моста, по шоссе 195, сообщает Еxperttur.

Мост связывает муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу и рухнул из-за сильных продолжительных дождей.

Всего за пару часов до происшествия, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв. Восстановительные работы начнутся сразу же после улучшения погоды.

Ранее в Крыму произошел обвал Керченского моста.