В Киеве, на Отрадном проспекте, на территории Кислородного завода, загорелся мусор. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на слова Александа Макушенко, пресс-офицера ГСЧС Киева.

Столб черного дыма был виден с разных районов Киева.

По прибытию на место спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 13:54 возгорание на площади 150 квадратных метров локализировали, а в 14:03 -ликвидовали. К ликвидации пожара привлекали 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева возник пожар.