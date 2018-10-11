Столб дыма видно с разных концов города: в Киеве произошел пожар [ Редактировать ]
В Киеве, на Отрадном проспекте, на территории Кислородного завода, загорелся мусор. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на слова Александа Макушенко, пресс-офицера ГСЧС Киева.
Столб черного дыма был виден с разных районов Киева.
По прибытию на место спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 13:54 возгорание на площади 150 квадратных метров локализировали, а в 14:03 -ликвидовали. К ликвидации пожара привлекали 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева возник пожар.
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