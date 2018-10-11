Жуткое ДТП произошло на автодороге Львов-Ковель с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека и еще 5 получили ранения, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области.

Возле села Боянец Жовковского района столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж, в салоне которого находилось 15 пассажиров.

Жертвами ДТП стали водитель легковушки и его пассажир. Пятеро пассажиров были госпитализированы.

Полиция выясняет причины обстоятельств аварии.

На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.