Жуткое ДТП под Львовом: погибли два человека [ Редактировать ]
Жуткое ДТП произошло на автодороге Львов-Ковель с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека и еще 5 получили ранения, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области.
Возле села Боянец Жовковского района столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж, в салоне которого находилось 15 пассажиров.
Жертвами ДТП стали водитель легковушки и его пассажир. Пятеро пассажиров были госпитализированы.
Полиция выясняет причины обстоятельств аварии.
На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.
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