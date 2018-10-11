Саме для жінок, які потребують підтримки, з'явиться нове місце в Чернівцях. Благодійники взялися збудувати центр для матерів, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Там будуть ігрові кімнати, реабілітаційні, інклюзивні майданчики та спеціально обладнані кухні.

Такий центр стане першим в Україні, збудованим за кошт небайдужих. Тож активісти просять усіх, кому близьке чуже горе, - долучитися до проекту.

Надії 21. Вона матір-одиначка, сама виховує дворічного Женю та піврічну Емілію. Дівчина - сирота, після розлучення з чоловіком залишилася просто на вулиці. Допомогли благодійники. Поселили сім'ю в "будинок мрії".

"Тягнула сама як могла, залізла в борги. Потім зрозуміла, що я не витягну. Мені пропонували малого давати в Дім малютки, а з малою лишатися. Я не погодилася, тому що діти мають бути біля мами", - говорить Надія Дарій, матір-одиначка.

І таких ситуацій немало. Тетяна приїхала до Чернівців з іншої області. Шукала прихистку, бо залишилася із сином без будь-яких засобів до існування.

"Я взагалі не знаю, якщо б не цей центр, я б, напевно, опинилася на вулиці. На вокзалі була би. І дитину в мене би забрали, розумієте? А так, як є ці центри, це дуже допомагає матерям", - говорить Тетяна Іванова, матір-одиначка.

Сьогодні тут живе 8 матерів та 15 дітей. Ідея створення Будинку мрії належить Марті Левченко. Разом з небайдужими вона орендувала приміщення. Зробили тут ремонт і закупили меблі. Та всіх покинутих жінок із дітьми - будинок вже вмістити не може. Тому благодійниця вирішила побудувати "місто добра".

"Тут у нас буде дитяча ігрова. Спеціально зроблені вікна в пол, подушки, на яких діти зможуть сидіти вечорами і дивитися в сад, особливо, коли сніг. Там - дитячий майданчик інклюзивний, тут шведська стінка", - говорить Марта Левченко, благодійниця.

Тут будуть кімнати для проживання, кухня, реабілітаційні кімнати, медичний ізолятор і навіть спортзал. "Місто добра" стало би першим закладом в Україні, збудованим за кошти благодійників. Та зараз будівництво - під загрозою. Не вистачає коштів. Потрібно закінчити покрівлю та фундамент нового корпусу.

"Ми маємо, мінімум, збудувати до цієї цегляної кладки має бути цоколь, який не буде давати, не дасть цьому будинку рухатись ні в одну, ні в другу сторону", - говорить Віктор Філіпець, будівельник.

Лише за півтора року благодійники прихистили понад 130 дітей. Тепер сподіваються, що до їхнього проекту долучаться також небайдужі. І разом вони допоможуть ще багатьом дітям рости поруч із мамою.