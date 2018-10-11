На Донбассе погибла девушка, солдат 92-ой бригады, Олеся Бакланова. Она получила смертельное ранение на боевом посту. Трагедия произошла 10 октября вблизи Шахты Бутовка, в 300 метрах от позиций противника. Об этом сообщает KHARKIV Today.

Боевой побратим Олеси Вячеслав рассказал, что смертельное ранение она получила, когда выглянула для осмотра боевых позиций из бойницы.

"Была тишина, ничего не предвещало беды. Мы раз в несколько минут просматриваем позиции с бойницы, было уже почти восемь часов, и она вылезла в бойницу, посмотрела в прибор ночного видения. По словам моего зама, который был ее напарником, когда он зашел посмотреть, где она, то увидел, что Леся лежит - сначала подумал, что, может, сознание потеряла, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото. Снайпер вряд ли стреляет очередью", - рассказал Вячеслав.

Вячеслав служил с Лесей в одном батальоне, но в разных подразделениях. По его словам, контракт с 92-ой бригадой она подписала в 18 лет.

Воевала в Марьинке. Родом Олеся Бакланова из Луганской области. В день трагедии она подписала рапорт о том, чтобы поехать в вуз сдать сессию.

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