Пресс-конференцию президент дал после возвращения из Хмельницкой области. Там он встречался с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Военным на Донбассе Петр Порошенко отдал приказ отвечать на огонь врага всеми доступными силами и средствами. А еще осмотрел местный склад боеприпасов.

Это село Цветоха в Хмельницкой области. Местные жители здесь до сих пор живут как на пороховой бочке. В 2005 году взрывы на арсенале с боеприпасами напугали всю область. Отсюда до воинской части не больше пятисот метров.

"Стало таке зарево і такі іскри летіли. Ніхто не сміг предположити, що це може бути на базі, що це може зриватися. Ніхто про це даже не думав", - говорит Татьяна Адамейко, жительница села Цветоха.

Местные жители говорят, были уверены, что часть расформируют. Но склад до сих пор на месте. Какие и сколько там боеприпасов люди не знают. Но такое опасное соседство их пугает.

"Поки не вибухати, отак в других частинах. Тепер ми стали боятися, в нас недалеко атомка. Через що нас все це лякає", - говорит Валентина Власюк, жительница села Цветоха.

Не взорвется уверяют военные. Сейчас на полигоне полным ходом идут работы сооружают новые укрытия. Они надежные и имеют хорошую защиту от любого поражения.

"Об'єм зберігаємих боєзапасів може коливатися від 900 тонн до 100 тонн. Сховища можуть продовжувати свою життєдіяльність без основних істочників енергозбереження. Передбачена своя електростанція", - говорит Николай Швец, начальник центрального управления безопасности военной службы ВСУ.

Хранилища для боеприпасов сегодня продемонстрировали главе государства. Военные отчитались - в этом году намерены закончить 15 таких объектов по всей Украине.

"Ми повинні мати ефективну систему захисту від людського фактору. Цей захист має передбачати і перевірку охоронців, і перевірку індуктивних систем, і відеоспостереження зі збереженням даних у заглибленому командному пункті, і неможливість потрапляння сюди будь-яких осіб, навіть якщо вони працюють тут", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Сейчас в Цветохе строят 8 таких хранилищ. Параллельно их сооружают в Богдановке и Калиновке. Всего, планируют военные, таких объектов будет 136. На это потратят больше 4 миллиардов гривен. И сегодня же Президент подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем. Они могут встать на очередь за квадратными метрами, если живут на подконтрольной территории и не имеют своего жилья.