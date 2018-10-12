14 октября в Украине православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы-2018. Стоит отметить, что с 2014 года указом Президента Украины на праздник Покрова назначен День защитника Украины.

История праздника

По преданию, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении к Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Православные христиане в праздник Покрова молятся перед образом Богородицы, просят милости, здоровья и помощи, веря, что в течение года Богородица будет оберегать их, накрыв своим покровом.

Народные приметы

Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Незамужние девушки считали, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно найти хорошего жениха. С этой приметой связана и традиция обращаться к Богородице в праздничный день с мольбами о замужестве.

Зима будет ранней и холодной, если на Покров улетают журавли.

Какая Покрова - такая и зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Покровский обряд на замужество

Чтобы быстрее выйти замуж, девушки выполняли такой обряд: наливали воду в бокал или стакан и читали над ним свадебный заговор.