Приметы и суеверия на Покров Пресвятой Богородицы 2018 [ Редактировать ]
14 октября в Украине православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы-2018. Стоит отметить, что с 2014 года указом Президента Украины на праздник Покрова назначен День защитника Украины.
История праздника
По преданию, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении к Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.
Православные христиане в праздник Покрова молятся перед образом Богородицы, просят милости, здоровья и помощи, веря, что в течение года Богородица будет оберегать их, накрыв своим покровом.
Народные приметы
- Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.
- Незамужние девушки считали, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно найти хорошего жениха. С этой приметой связана и традиция обращаться к Богородице в праздничный день с мольбами о замужестве.
- Зима будет ранней и холодной, если на Покров улетают журавли.
- Какая Покрова - такая и зима.
- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.
Покровский обряд на замужество
Чтобы быстрее выйти замуж, девушки выполняли такой обряд: наливали воду в бокал или стакан и читали над ним свадебный заговор.
"Благослови меня Боже на венчальный венец. Пусть придет моему девичеству конец. Не нужны мне больше девичьи косы, пусть незамужние девки их носят, а прошу взамен я бабий платок да золотой венчальный перстенек. Благослови меня, Бог, на святой Покров. Аминь".
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