Страшный оползень похоронил десятки человек [ Редактировать ]
На востоке Уганды в результате оползня в городе Будуда погибли не менее 40 человек.
Причиной оползня стали сильные проливные дожди, сообщает "Андалоу".
Землей накрыло большое число жилых домов и магазинов.
Власти не исключают роста числа погибших.
Ранее на Прикарпатье оползень "оторвал" от жизни пять сел.
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