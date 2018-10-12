На востоке Уганды в результате оползня в городе Будуда погибли не менее 40 человек.

Причиной оползня стали сильные проливные дожди, сообщает "Андалоу".

Землей накрыло большое число жилых домов и магазинов.



Власти не исключают роста числа погибших.

Ранее на Прикарпатье оползень "оторвал" от жизни пять сел.