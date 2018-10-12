Держдеп США закликав Росію скасувати вибори на Донбасі [ Редактировать ]
Москва має скасувати незаконні вибори на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі. Про це йдеться у заяві державного департаменту США. Росія не виконує свої обіцянки.
Це - припинення агресії, обмін полоненими та розпуск незаконних збройних формувань. Вона має припинити вогонь і приєднатися до України у прагненні миру. Вибори на сході України, які організовує Кремль, Держдеп США вважає фіктивними.
по теме
Дональд Трамп збирається йти на вибори у 2020 році
Дональд Трамп хоче балотуватися у президенти США на наступних виборах у 2020 році. Про це американський очільник заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News
Росія блокує введення миротворців на Донбас - Курт Волкер
Введення миротворчої місії на Донбас блокує лише Росія. Таке сказав спецпредставник держдепу США з питань України - Курт Волкер
В США приостановили все полеты истребителей F-35
Временная приостановка полетов необходима для замены ненадежной детали
США и Китай на грани "новой холодной войны" - Bloomberg
Торговая борьба президента США Дональда Трампа с Китаем может обернуться "новой холодной войной" между двумя странами
США змінять посла в ООН
Дональд Трамп розгляне п'ять кандидатур на заміну посла в ООН і ухвалить рішення найближчими тижнями. Про це він заявив журналістам