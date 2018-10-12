Москва має скасувати незаконні вибори на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі. Про це йдеться у заяві державного департаменту США. Росія не виконує свої обіцянки.

Це - припинення агресії, обмін полоненими та розпуск незаконних збройних формувань. Вона має припинити вогонь і приєднатися до України у прагненні миру. Вибори на сході України, які організовує Кремль, Держдеп США вважає фіктивними.