Покровская родительская суббота предшествует важному православному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы. В этот день верующие посещают храм, заказывают панихиды и молятся за упокоение душ тех, кто уже покинул земной мир. Покровская родительская суббота в 2018 году и как правильно поминать усопших в этот день.

История Покровской родительской субботы

Покровская суббота относится к числу Вселенских панихид. В православной вере их всего три: перед Троицей, во время Великого Поста и накануне Покрова Пресвятой Богородицы. Эти дни считаются очень важными для всех верующих, ведь в такие праздники принято всем миром молиться за упокой каждого усопшего. Стоит отметить, что история такого праздника, как Покровская родительская суббота, точно такая же, как и у Покрова Пресвятой Богородицы.

Что обязательно нужно сделать 13 октября

Покровская родительская суббота - это праздник, когда нужно чтить всех усопших родственников и знакомых по восточнославянским традициям. Еще "родительским" этот праздник называется потому, что, по христианским поверьям, умершие люди попадают в один мир со своими родителями. Помимо этого, стоит сказать, что Покровская родительская суббота имеет достаточно много различных традиций.

В православных храмах накануне родительской субботы - в пятницу вечером, служится Великая панихида, которую называют также греческим словом "парастас". Заупокойную Божественную литургию служат в субботу утром, а после нее - общую панихиду.

В этот день следует поминать своих усопших родителей в церкви - люди подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире.

Прихожане по старой церковной традиции приносят в храм постные продукты и вино для совершения литургии, которые освящаются во время богослужения, и позже раздают тем, кто пожелает.

Также, в этот день, по традиции, православные устраивают скромные трапезы и вспоминают тех, кого нет рядом. Хозяйки на стол кладут большее количество приборов, а среди поминальной еды обязательно подают ритуальное блюдо - кутью (пшеничная каша с изюмом, орехами, политая медом) - символизирующее веру в вечную жизнь и воскресение.

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