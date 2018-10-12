15,9% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, а 9,3% - за действующего Президента Петра Порошенко, 8,8% - за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко на выборах Президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные сегодня, сообщают "Українські новини".

Распределение мест в первой тройке меняется в случае выдвижения Юрия Бойко в качестве единого кандидата от партий "Оппозиционный блок" и "За життя"- тогда за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты набрали бы меньше 10%.



Согласно опросу, 8,2% опрошенных готовы проголосовать за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 7,9% - за певца Святослава Вакарчука, 6,6% - за артиста Владимира Зеленского, 6,1% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.



4,9% респондентов отдали бы свой голос за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок", лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, 3% - за лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, 2,8% - депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 2,6% - за депутата Андрея Шевченко, 2,1% - за лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.



Также был проведен опрос о партийных предпочтениях избирателей. На выборах Верховной Рады 15,7% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 9% - за

"Оппозиционный блок", 8,7% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность".



Кроме того, 8% опрошенных готовы проголосовать за партию "Гражданская позиция", 6% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за партию "За життя". Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий.



Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября. Были опрошены 2 001 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.