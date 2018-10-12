Бюджет на 2019 году предусматривает расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сообщается, что накануне первый вице-премьер-министр Степан Кубив провел первое заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.

По результатам заседания рабочей группы, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте госбюджета на 2019 год субвенции на:

программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,

субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

Во время заседания межведомственная рабочая группа приняла решение о механизме предоставления субсидий в денежной форме.

Монетизация жилищных субсидий будет проходить в три этапа

Первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Ранее мы писали о том, в каких случаях отменят субсидии.