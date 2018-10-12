Поклонники Эми Уайнхаус смогут посетить концерт легендарной исполнительницы, на котором выступит ее голограмма. Голограмме джазовой певице будет аккомпанировать живой оркестр, а ее голос возьмут из концертных записей, пишет Reuters.

Мировое турне стартует в 2019 году. По словам отца артистки, Митча Уайнхаус, все вырученные деньги будут перенаправлены в Фонд Эми Уайнхаус, деятельность которого направлена на помощь молодым людям, которые борются с алкогольной и наркозависимостью.

Созданием голограммы Уайнхаус займется компания BASE Hologram, создавшая голограммы Роя Обрисона и Марии Каллас.

Британская певица Эми Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года в собственной квартире.