Кількість хворих на кір невпинно зростає. Тільки цього тижня недуга скосила ще півтисячі людей. Це і дорослі, і діти. У західних областях почали закривати школи, аби запобігти поширенню небезпечного вірусу. Та медики переконують - єдиний шанс вберегтися - зробити щеплення.

На Львівщині за останній тиждень на кір занедужали вже 80 людей. Більшість - діти, котрі не мали щеплення. У селі Лапаївка, що за 10 кілометрів від Львова, школу закрили на карантин. Майже в шістдесяти учнів діагностували кір.

"Класи об'єднували - було 8 дітей, оскільки не було, наприклад, вчителя. Вчитель на лікарняному. Де в нас більшість є хворих з- іншим класом, і також проводили утреннік в школі", - розповідає Вікторія, жителька Лапаївки.

Діти почали хворіти ще з 1 вересня. Батьки кажуть, оголосити карантин потрібно було раніше. Тоді б хвороба не поширилася. Проте керівництво все зволікало. Чому - нам у школі не пояснили.

"Не має права ніхто заходити! В нас наказ! Чому в вас такий наказ? У вас на кір тут хворіють. - Виходьте, я нічого не буду говорити!"

Медики кажуть, карантин нічого не дасть. Єдиний метод вберегтися від недуги - зробити щеплення.

25 вони хочуть зробити канікули швидше але це не є дієво, як щеплення - воно призупинить, але на якийсь час. Але потім - все одно той вірус буде циркулювати і діти все одно будуть хворіти", - наголосила Любомира Бойко лікар-епідеміолог ДУ "Львівський обласний лабораторний центр".

Наступає кір і на Прикарпатті. Цього тижня закрили відразу три школи. Серед них - Тисменичанську. За словами директора, почалося все з молодших класів.

"Ми спочатку призупинили навчання в цьому 2-А класі. Думали, що до кінця тижня воно все зупинитися на цьому і поширюватися захворювання не буде, але сталось так, що на понеділок, на 8 жовтня, захворюваність поширилася по інших класах", - розповідає Василь Луцюк, директор Тисменичанської школи.

"На сьогоднішній день в лікарні перебуває троє дітей, і троє дорослих. Діти вже одужують, але випадки ще реєструються", - повідомила Марія Григоренко, головний лікар Тисменичанської лікарської амбулаторії.

Лікарі додають - більшість хворих вакцинована. Щоправда, щеплення зробили нещодавно - саме напередодні спалаху хвороби:

"Вакцина від кору, паратиту, краснухи у нас бельгійська. Отримали близько місця тому. Отримали п'ятдесят доз. Зберігається в новому холодильнику".

Загальна кількість хворих на Прикарпатті вже перетнула позначку три тисячі. Найбільше інфікованих на сьогодні - а це майже 60 людей - залишається в селі Петранка Рожнятівського району.