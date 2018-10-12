Преступная халатность - помноженная на жадность. Это то, что повсеместно сейчас происходит в Карпатах. Уникальные леса массово пускают под пилу, прикрываясь при этом "санитарными вырубками". И несмотря на мораторий - эшелонами контрабандой отправляют в Европу ценную украинскую древесину. Масштабы незаконных вырубок - поражают, горные склоны - лысеют. Ирина Баглай спустя год - снова отправилась в Карпаты. С ревизией.

На территории украинских Карпат в Усть-Чернянском лесничестве обнаружили масштабные сплошные вырубки. Об этом сообщает пресс-служба WWF Украины.

"От рубали вирубали 50 гектарів, а зимою ще он вирубали здоровий ліс, згорстка лишилася. Як рубали так і рубають. Тут рубають. А це цією горою взагалі все зрубали", - показывает Василий Мельник, житель села Мысловка.

Тут - в Свичивськом лесничестве - росли столетние ели. Сегодня - сплошные пеньки. Тут рубят под видом санитарной чистки. Очень масштабно и очень цинично.

"От бачите один пень, другий, третій четвертий, п'ятий, шостий і ще під цим хмизом - теж купа пнів приховано. Галявина - сполошна рубка пішла. Оставили для близіра ось сухі дерева - буки нікому не потрібні. В санітарній рубці рубається 10 процентів, а тут 10 процентів оставили, а 90 вирубали", - показывает Василий Мельник, житель села Мысловка.

И таких нарушений только в Выготском гослесхозе - десятки. Но в своем отчете международные аудиторы, которые весной проводили проверку, их почему-то не учли. Орест Балазюк - тоже был среди инспекторов - как наблюдатель. Говорит - в документах - не только умалчивали некоторые факты, но и искажали!

"Вони оглянули в моїй присутності десять лісосік, а написали двадцять дві. У санітарно-оздоровчих заходах вирубується самий стиглий ліс. Це санітарно-вибіркові лісосіки, прохідні. Наші перевіряючи декларують, що все це правильно", - говорит Орест Балазюк, житель села Шевченково.

Усомнившись в результатах проверки, активист Орест Балазюк обратился в компанию АSI, которая занимается аккредитацией аудиторов.

Черновицкая область. А здесь активисты - дежурят возле лесопосадок. Проводят рейды, чтобы зафиксировать то, чего не замечают контролирующие органы и местная власть. Несколько дней назад увидели машину, груженую бревнами.

"Спочатку думали, що це дуб, почали за ним їхати. Потім вияснилось, що це липа. Завозиться прямо до пилорамщика, до підприємця. Підприємець потім кричить - в мене документи на це є", - говорит Орест Балазюк, житель села Шевченково.

Но вот как раз документов, как правило, - ни у водителей, ни у самих предпринимателей нет. Как и специальных чипов, которые они обязаны крепить на каждое срубленное дерево. Правда, активисты говорят - в последнее время черные лесорубы немного успокоились.

"Нарубалися вже так, що могли - вирубали. Друге, керівництво - є вказівка, що зупинити це. Ми їздили вже не один раз в ліс і на тих місцях, де раніше було - проїжджали через кожних 500-300 метрів - були вирубки. На даний час уже скоротилися. І навіть наочно видно - вже через 2-3 км.", - рассказывает Николай Петиченко, общественный активист.

"Майже метр. Він ріс 65 років. - А скільки він міг ще рости? - Ще 60 і ще не одну сотню років".

"Насанитарили" - именно так можно назвать то, что мы увидели в лесу возле села Ставчаны. Это уже Львовская область. Всего за несколько лет - здесь спилили тысячи абсолютно здоровых дубов. И конечно, все - под видом санитарной вырубки. Этот лес - территория исследовательского института, который занимается сельским хозяйством. И одна из задач его сотрудников - ухаживать за деревьями. Но на самом деле - они просто зарабатывают деньги, говорят активисты.

"Кубатура була занижена вдвічі. Замість двох тисяч кубів вони реально вирубали 4 тис кубів. Це при середній ціні 500 доларів - це на мільйон доларів. Скромно. Мільйон доларів науковці за три роки "насанітарили" тут. Так екологічна інспекція їм присудила всього на всього мільйон гривень штрафу", - возмущен Виталий Майборода, общественный активист, кандидат сельскохозяйственных наук по специализации "Лесная таксация".

"Вчера тут были деревья. Вот там вырубка, которая была, а это вот новое".

Это - село Грынькив. Год назад побывав тут - в ответ на обращение активистов - лидер оппозиции Юрий Бойко направил депутатский запрос во все структуры, чтобы обратить внимание на то, чего упорно не замечают чиновники.

"Вот это пейзаж, как в тайге после падения Тунгузского метеорита. Это старая вырубка и был мой депутатский запрос конкретно об этом селе, об этом месте, чтоб прекратить - вот новая вырубка, вот дорога. Только дорога расширилась - где трактором стаскивают вниз", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Прошлым летом мы пролетели над Карпатами, чтобы увидеть весь масштаб контрабандной вырубки леса. Спустя год мы пройдем снова в небе этим же маршрутом, чтобы понять удалось ли победить "черных лесорубов".

Вот классический пример - дорожка вниз идет, вот вырубили весь склон, спустили по дорожке и внизу - ждет техника. Какая санитарная вырубка, если вырубили весь склон.

Этим летом наказание за незаконную рубку леса ужесточили. Но не помогло! По данным британской организации Earthsight, которая изучает проблемы уничтожения лесов во всем мире, объем контрабанды за последний год вырос! Украина - является главным поставщиком древесины в ЕС. Основные потребители Польша, Чехия, Словакия, Румыния. И оттуда к нам - незаконно вырубленные деревья вернутся дорогой мебелью.

"10 млрд евро только официально экспорт - 40 процентов контрабанда, вот 400 млн. евро, при чем это оценка европейских экспертов - 400 млн евро за один год", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Сравнивая прошлогоднее видео - хорошо видно, как густые леса сменяют лысые склоны...

"Видно, что масштабы только увеличиваются. Невозможно представить себе, что вот такие массовые вырубки проходят без ведома местных органов власти", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Сами за себя говорят и эти данные.

2016 год 840000 1320000

2017 год 2000 477000

Это - объемы вывоза лесозаготовок на экспорт. Слева - данные из Украины. Справа - из Европы. И разница - впечатляет. Оказывается, в Европу ввозится вдвое больше леса, чем подано по документам в Украине.