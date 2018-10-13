Министерства обороны Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве и обменам в сфере обороны, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Целью этого Меморандума является создание условий для продвижения двустороннего сотрудничества и обменов в сфере обороны", - говорится в сообщении.

Указано, что документ был подписан в ходе визита украинской делегации во главе с заместителем главы МИД Василием Боднарем и заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко в Японию 11-12 октября с целью "проведения первых украинско-японских консультаций по вопросам безопасности".

Ранее в МИД предложили ввести уголовную ответственность за двойное гражданство.