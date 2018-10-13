В действиях ГПУ против Вилкула больше пиара - Баганец [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Юрий Луценко в деле о снятии депутатской неприкосновенности действует как политик и работает ради пиара. Об этом в интервью LB.ua заявил Алексей Баганец, адвокат народного депутата и сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула.
Алексей Баганец отметил, что, согласно закону, пост генпрокурора является не политическим, как, например, пост министра внутренних дел, и полномочия генпрокурора требуют от него досконально знать закон, в том числе и Уголовный кодекс. В то же время доказательства по делу народного депутата Александра Вилкула были либо добыты незаконным путем, либо просто сфальсифицированы и дело не имеет судебной перспективы. Баганец в то же время подчеркнул, что цель Юрия Луценко в этом деле другая.
"Юрий Витальевич, очевидно, уверен, что если не члены комитета, то парламент поддержит любое представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула. Это еще раз подтверждает мой предыдущий тезис: Луценко ведет себя как политик, а не как генпрокурор. В этой ситуации Юрий Витальевич работает ради пиара и использует свою должность как трамплин для продолжения политической деятельности на более высоком уровне. Все мы слышали из СМИ о наличии у него даже премьерских амбиций, время от времени речь шла даже о президентских", - заявил адвокат.
Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.
Алексей Баганец работал заместителем генпрокурора, а в 2010-2012 гг., как адвокат, был защитником нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, обвиняемого режимом Януковича в должностных преступлениях.
по теме
Дело Вилкула: что известно о представлении ГПУ
Верховная Рада во вторник, 16 октября, рассмотрит вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула
Вилкул назвал дело против него фальсификацией ГПУ
Регламентный комитет Рады принял решение в понедельник, 8 октября 2018, рассмотреть представление Генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Александра Вилкула
В Единый реестр досудебных расследований внесено дело о незаконной прослушке Вилкула
В Единый реестр досудебных расследований внесено дело о незаконной прослушке Вилкула. Правоохранителям, которые выполнили незаконный приказ власти, грозит до 7 лет тюрьмы
Вилкул: я продолжу борьбу не только за себя
Власть превратила прокуратуру не только в инструмент политического насилия
В понедельник Вилкул может заявить о своем участии в президентской кампании – эксперт
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул может заявить об участии в выборах президента Украины