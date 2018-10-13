Генеральный прокурор Юрий Луценко в деле о снятии депутатской неприкосновенности действует как политик и работает ради пиара. Об этом в интервью LB.ua заявил Алексей Баганец, адвокат народного депутата и сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула.

Алексей Баганец отметил, что, согласно закону, пост генпрокурора является не политическим, как, например, пост министра внутренних дел, и полномочия генпрокурора требуют от него досконально знать закон, в том числе и Уголовный кодекс. В то же время доказательства по делу народного депутата Александра Вилкула были либо добыты незаконным путем, либо просто сфальсифицированы и дело не имеет судебной перспективы. Баганец в то же время подчеркнул, что цель Юрия Луценко в этом деле другая.

"Юрий Витальевич, очевидно, уверен, что если не члены комитета, то парламент поддержит любое представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула. Это еще раз подтверждает мой предыдущий тезис: Луценко ведет себя как политик, а не как генпрокурор. В этой ситуации Юрий Витальевич работает ради пиара и использует свою должность как трамплин для продолжения политической деятельности на более высоком уровне. Все мы слышали из СМИ о наличии у него даже премьерских амбиций, время от времени речь шла даже о президентских", - заявил адвокат.

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.

Алексей Баганец работал заместителем генпрокурора, а в 2010-2012 гг., как адвокат, был защитником нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, обвиняемого режимом Януковича в должностных преступлениях.