Ичня и все села в округе очищены от снарядов - ГСЧС [ Редактировать ]
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшие сутки завершили очистку от боеприпасов 15 населенных пунктов Ичнянского района Черниговской области вокруг военного арсенала, где произошли взрывы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В соответствии с утвержденным Премьер-министром Украины Планом пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очищение 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу. В течение суток проводилось очищение 15 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 15 населенных пунктах (г. Ичня, с. Монастырище, с. Ольшана, с. Коломийцево, с. Полова, с. Колесники, с. Лесные Сорочинцы, с. Стрельники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасовка, с. Гмырянка, с. Коршуны, с. Лучковка, с. Красное), всего очищены от боеприпасов 10 тыс. 609 домохозяйств (за сутки - 5 тыс. 738), 51 км трасс линий электропередач (за сутки - 5 км)", - говорится в сообщении.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
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