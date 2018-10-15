На Прикарпатті просто на ходу спалахнув локомотив потяга "Коломия - Івано-Франківськ". Цей випадок не єдиний, поїзди горять дедалі частіше, і не лише в Івано-Франківську. Наші кореспонденти проінспектували технічний стан залізничного транспорту.

Залізничний вокзал Івано-Франківська. Переповнені приміські потяги з'їжджаються відрання. Ось цей прибув зі Стрия. Два вагони і сотні пасажирів. На роботу люди їхали у темряві.

"Жахливо. Чотири години - 100 кілометрів. - А чому темно? - Тому що нема світла, такі поїзди", - говорить Оксана, пасажирка.

Цим "залізним раритетом" сімдесятих щоденно добираються до обласного центру пасажири з міста Галич. Люди скаржаться - їхати потягом тяжко. Сморід і бруд. Вікна у вагонах не відчиняються. Влітку - спекотно. А взимку - холодно.

"Минулої зими від станції Дубівці до станції Бурштин поїзд їхав повністю із відкрити дверима. "Дубак" такий страшенний", - говорить Василь Федик, пасажир.

Та найгірше - бідкаються пасажири, - їхати такими поїздами стає небезпечно. Ризикують випасти - оскільки двері поламані, або постраждати через пожежу.

"На станції Бурштин поїзд був загорівся. Евакуйовували людей. Не було ні вогнегасників, нічого. В машинному відділенні є бочка з водою і вони просто водою тушили", - розповідає Василь Федик, пасажир.

Спалахнув кілька днів тому і цей старенький дизель, що прямував до Коломиї.

"Пожежна має приїхати. Поки вона приїде - ми згоримо!"

Засобами пожежогасіння вагони не оснащені.

Приміський поїзд "Івано-Франківськ - Коломия". Старенькі вагони, із брудними вікнами, зачиненими наглухо. Ми пройшлися вагонами, але вогнегасників в жодному так і не знайшли. Що робити пасажирам, коли цей поїзд раптом займеться? Схоже безпека тут - виключно проблема самих людей.

В моторно-вагонному депо запевняють - вогнегасники у потязі є, і не один. А побачити ми їх не змогли, бо, мовляв, усі вони - в кабіні машиніста. Але туди нас - не пустили.

"Є на локомотиві шість вогнегасників, на одній секції, і шість вогнегасників на другій секції. Крім того є ще пожежна установка, яка використовується на локомотиві", - запевняє Владислав Матейчук, начальник моторно-вагонного депо Коломиї.

А щодо комфорту у вагонах - залізничники просто розводять руками. Мовляв - грошей немає навіть на заміну запчастин. Два роки тому держава переклала фінансування приміського залізничного транспорту на місцеві бюджети. А там виділяти кошти - не поспішають.

"По бюджетах передбачено 1 мільйон 200 тисяч, а витрат станом на сьогодні вже є 6 мільйонів 746 тисяч. І відповідно до цього не має можливості ні закупити запчастини, ні паливно-мастильні матеріали, відремонтувати рухомий склад", - стверджує Леонід Чумакевич, начальник пасажирського сектору дирекції залізничних перевезень Івано-Франківської області.

Тому на покращення умов пасажирам сподіватися найближчим часом не варто.