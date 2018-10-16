На карьере в Кривом Роге произошло жуткое ДТП, погибли люди [ Редактировать ]
Во вторник утром, 16 октября, на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись два локомотива, погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"16 октября в 4:17 в городе Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал", - сообщили в ведомстве.
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