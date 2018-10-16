Україна та Угорщина остаточно домовилися про зміну назви посади уповноваженого із Закарпаття. Відповідні консультації мають провести вже наступного тижня.

Про це розповів міністр МЗС України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою на полях засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Водночас Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт і далі блокуватиме Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Про це передає Дойче Велле. Мовляв, усе через те, що Україна не досягла прогресу із законом про освіту.