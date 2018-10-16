Україна та Угорщина домовилися про зміну назви посади уповноваженого із Закарпаття [ Редактировать ]
Україна та Угорщина остаточно домовилися про зміну назви посади уповноваженого із Закарпаття. Відповідні консультації мають провести вже наступного тижня.
Про це розповів міністр МЗС України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою на полях засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
Водночас Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт і далі блокуватиме Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Про це передає Дойче Велле. Мовляв, усе через те, що Україна не досягла прогресу із законом про освіту.
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